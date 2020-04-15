Тумбочка убила 4-летнюю девочку в Крыму

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В Крыму ведется расследование по факту гибели маленькой девочки. ЧП случилось в населенном пункте Черноморский.

Местный житель оставил четырехлетнюю дочь с бабушкой, не способной самостоятельно двигаться. Мужчина пошел в магазин. В этот момент мать ребенка была на работе. Когда гражданин находился в магазине, тяжелая тумбочка с телевизором рухнула на 4-летнюю девочку. В итоге малышка получила тяжелейшие увечья.

На место происшествия была вызвана скорая помощь. потерпевшую срочно отвезли в больницу. Но все усилия медиков оказались тщетными: пострадавший ребенок скончался, сообщает Регион Онлайн.