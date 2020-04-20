Трёхлетнему мальчику срочно требуется помощь

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Трёхлетнему Роберту Пластовскому необходимы 1 328 167 рублей на лечение. У Роберта Пластовского – злокачественная опухоль головного мозга, анапластическая астроцитома.

Его может спасти протонная терапия, на которую нужно 3 649 058 руб. Часть средств уже собраны неравнодушными людьми.

В полгода у мальчика обнаружили врожденную тугоухость.А в январе этого года врач рекомендовал сделать МРТ, которое показало, что у Роберта в голове образовалась злокачественная опухоль мозолистого тела и боковых желудочков. В ходе срочной операции хирурги удалили лишь небольшую часть опухоли, так как она расположена в опасном месте.
Оставшаяся часть опухоли признана неоперабельной, но удалить ее нужно обязательно и срочно, так как она агрессивная и быстро растет.

Курс протонной терапии может помочь. Лечение убьет опухолевые клетки и, в отличие от обычной лучевой терапии, не вызовет некроз окружающих тканей головного мозга. Мальчика согласны принять в Центре протонной терапии Медицинского института имени Березина Сергея (Санкт-Петербург). Но у него и его мамы — временная регистрация, поэтому лечение будет платным.

Помочь может любое пожертвование. Деньги можно перечислить, отправив SMS со словом ВЕСТИ на номер 5542. Стоимость одного SMS-cообщения – 100 руб.
Можно отправить пожертвование банковским переводом в Русфонд или на банковский счет мамы Роберта – Ксении Игоревны Пластовской -Номер карты 5469 3800 8735 3800 . Все необходимые реквизиты есть в фонде.

Можно воспользоваться системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа.
А владельцы айфонов и телефонов на платформе андроид могут отправить пожертвование через мобильное приложение

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