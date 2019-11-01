Трупы доставали спасатели: в Уфе двое погибли в ДТП

31 октября на территории города Уфы (Башкортостан) случилась автокатастрофа, которая унесла две человеческие жизни. Смертельная авария произошла в вечернее время суток в Калининском районе.

Сообщается, что на Сквозной улице столкнулись Hyundai Solaris и ехавший на встречу грузовой автомобиль марки DAF c полуприцепом. За рулем легковушки был 26-летний житель Уфы. Большегрузом управлял 43-летний шофер, проживающий в Альшеевском районе республики.

В итоге сильнейшего удара Solaris оказался искореженным, а фура улетела в кювет и сложилась. Водитель легкового авто и его 33-летний пассажир погибли. Умерших из автомобиля извлекали сотрудники МЧС. По факту случившегося ведется расследование, сообщает ГТРК Башкортостан.

Фото: Блог Динара Гильмутдинова

Видео: Управление гражданской защиты населения города Уфы