Труп под ковром нашли в квартире в Ленобласти

Возбуждено уголовное дело об убийстве жителя города Сосновый Бор в Ленинградской области. Об этом пишет РЕН ТВ.
Сообщается, что 28 апреля в полицию обратился мужчина, который сообщил, что нашел мертвым своего соседа. На место происшествия прибыли стражи порядка. Они обнаружили, что дверь в указанной квартире была открыта.
Оказалось, что тело с повреждениями головы было накрыто подушкой и ковром. Правоохранители изъяли два топора, документы, два ноутбука, а также долговую расписку.
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