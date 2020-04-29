Среда, 29 апреля, 2020
7.2 C
Рязань
type here...
Поиск по сайту

Труп под ковром нашли в квартире в Ленобласти

Никита Брыкин

В Подмосковье закатили шумную вечеринку во время самоизоляции

Новости мира
Жители Подмосковья пожаловались на шумную вечеринку, которую устроили неизвестные ночью прямо под окнами жилых домов. Об этом пишет телеканал РЕН ТВ, публикую...
Узнать больше

Пять человек травмированы после массового ДТП в Кузбассе

Новости мира
Восемь транспортных средств стали участниками серьезного ДТП на территории Кемеровской области. В итоге травмированными оказались пять человек. Как сообщает...
Узнать больше

Мигранты устроили массовую драку с российскими рабочими в Дмитрове

Новости мира
Сотрудники склада на территории Дмитрова (Московская область) устроили массовую драку. Как сообщают Вести, зачинщиками разборки стали уволенные мигранты. Они дрались с российскими...
Узнать больше
-

Возбуждено уголовное дело об убийстве жителя города Сосновый Бор в Ленинградской области. Об этом пишет РЕН ТВ.

Сообщается, что 28 апреля в полицию обратился мужчина, который сообщил, что нашел мертвым своего соседа. На место происшествия прибыли стражи порядка. Они обнаружили, что дверь в указанной квартире была открыта.

Оказалось, что тело с повреждениями головы было накрыто подушкой и ковром. Правоохранители изъяли два топора, документы, два ноутбука, а также долговую расписку.

‡агрузка...

Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

На коронавирус в Рязани обследовали 2707 человек

Коронавирус Рязань
По данным на 8.30 среды, 29, апреля, в Рязанской области зарегистрировано 788 случаев заболевания коронавирусом. Ещё 52 положительных теста...
Узнать больше

МЧС выпустило очередное метеопредупреждение

Новости Рязани
В ближайшие часы в Рязани ожидается ухудшение погоды. ГУ МЧС России по Рязанской области выпустило метеопредупреждение.
Узнать больше

«Капитал — Строитель Жилья!» вошёл в число системообразующих предприятий Российской экономики

Новости Рязани
Застройщики, признанные системообразующими предприятиями, имеют право на налоговые и прочие льготы от государства. Для таких застройщиков вводится мораторий на банкротство и другие...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

«Капитал — Строитель Жилья!» вошёл в число системообразующих предприятий Российской экономики

Новости Рязани
Застройщики, признанные системообразующими предприятиями, имеют право на налоговые и прочие льготы от государства. Для таких застройщиков вводится мораторий на банкротство и другие...
Узнать больше

Врач дал совет, как подготовиться к госпитализации при симптомах COVID-19

Новости мира
Кардиолог, руководитель смены приемного отделения COVID-госпиталя в Университетской клинической больнице №1 Сеченовского медуниверситета, автор популярных книг о медицине и здоровье Антон Родионов...
Узнать больше

В Рязанской области умерли двое мужчин с подтверждёнными тестами на COVID-19

Коронавирус ТОП
В больницах Рязани скончались два человека с подтверждёнными тестами на COVID-19. Об этом вечером во вторник, 28 апреля, сообщила оперативная группа правительства...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Лариса Дуденкова: Рязанцы трезво оценили нынешнюю экономическую ситуацию и предпочли продолжить хранить деньги в банке

Акценты
Пандемия коронавируса затронула все сферы экономики, в том числе и сферу банковского бизнеса. О том, как в условиях сложной эпидемиологической обстановки работают кредитные организации...
Узнать больше

Слава земли Рязанской. Учёные и изобретатели

Акценты
Рязань – родина многих известных учёных и изобретателей. Они не только совершили открытия в самых разных областях науки, но и нашли практическое...
Узнать больше

Как читать новости, чтобы они не раздражали

Акценты
"СМИ нагнетают", "СМИ раздувают", "СМИ сеют панику", "Да разогнать все эти СМИ, достали уже"… Сегодня каждый второй считает своим долгом посвятить никчемности...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+