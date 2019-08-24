Троих человек не стало после ДТП под Волгоградом

В Волгоградской области столкнулись автобус и Hyundai Solaris. ДТП случилось на автодороге в Новоаннинском районе.

Сообщается, что два транспортных средства столкнулись по касательной. В момент аварии в салоне корейской иномарки были 5 человек, в том числе 2 ребенка. Смертельные травмы получили ребенок и двое мужчин. Еще один ребенок и женщина доставлены в реанимационное отделение медучреждения с различными травмами.

В салоне автобуса никто травм не получил. Транспортное средство следовало рейсом из столицы в Жирновск. Пассажиров автобуса доставили до места назначения другим автобусом, сообщает ТАСС.