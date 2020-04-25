Трое в масках украли банкомат за 20 секунд на Урале

В селе Косулино Свердловской области трое злоумышленников похитили банкомат из продуктового магазина. Об этом пишет агентство «Ura.ru».
Сообщается, что для этого грабителям потребовалось всего 20 секунд. Инцидент попал на видео. На кадрах видно, как банкомат, резко срывается с места, попутно разбивая входные двери магазина.
Кража была совершена при помощи троса и автомобиля с заклеенными номерами. Банкомат злоумышленники увезли в неизвестном направлении вместе с хранившимися в нем денежными средствами. Сумма ущерба устанавливается.
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