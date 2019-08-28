Трое травмировались в ДТП в Саратове

Две легковушки столкнулись в Саратове. Авария случилась в Заводском районе.

Участниками ДТП на перекрестке улицы Тульской и Фруктового проезда стали Renault Logan и Ford Focus, которым управлял мужчина 1980 года рождения. В результате столкновения травмированными оказались 3 человека: водитель французского седана 1960 года рождения и две пассажирки данной машины.

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После аварии все потерпевшие были экстренно доставлены в больницу. По факту случившегося ведется проверка, сообщает ЧП Саратов.

Фото: ЧП Саратов