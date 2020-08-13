Трое детей и мать погибли в пожаре под Самарой

Возгорание, унёсшее четыре человеческие жизни, произошло в дачном посёлке «Южные сады» на территории Самарской области.

ЧП произошло ночью с 10 на 11 августа. Пожар распространился на дачный дом и на другие постройки на участке. Потушить возгорание удалось лишь к 04:38, сообщили спасатели.

В результате трагедии погибли 37-летняя мама и трое детей: мальчик 11 лет, и две девочки 9 и 4 лет.

Реклама ‡агрузка...

Глава семейства 1982 года рождения выжил. Его сразу же доставили в больницу. Ведётся проверка по факту произошедшего. Выясняются детали происшествия, пишет Регион Онлайн.