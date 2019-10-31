Трое детей и двое взрослых травмированы после ДТП под Пензой

30 октября, в вечернее время суток, на территории Пензенского региона случилось серьезное ДТП. Участниками автоаварии в Сосновоборском районе стали легковушка и большегруз.

Согласно предварительной информации, примерно в 20 часов 30 минут на трассе между населенными пунктами Бестянка и Индерка 45-летний водитель Лады Калины протаранил стоявший КамАЗ с прицепом. В грузовой машине находился 29-летний шофер.

В момент ДТП в салоне легковушки было 5 человек – водитель, 39-летняя пассажирка, 14-и 15-летняя девочки, а также 10-летний мальчик. Все они получили повреждения во время аварии. По факту случившегося ведется проверка, сообщает Пенза Информ.