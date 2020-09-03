Три школы в Липецкой области оказались не готовы к началу учебного года

В трех школах Липецкой области не успели закончить ремонтные работы к 1 сентября, сообщает Gorod48.ru. Из-за этого некоторых учеников перевели на дистанционное обучение, а других возят в соседние учебные заведение.

В среду, 2 сентября, в социальных сетях появилось видео из школы в селе Панино Добровского района. Запись была сделана 1 сентября, когда по всей стране проходили торжественные линейки в честь Дня знаний. В здании все еще продолжается ремонт, отсутствуют парты и какая-либо другая мебель.

Начальник отдела образования Светлана Ярцева рассказала, что ремонт начался в конце августа, сразу после выделения денег, поэтому рабочие не успели закончить все вовремя. Из-за этого 58 учеников начальных классов ездят на автобусе в другую школу, которая находится в 12-ти километрах от сельской. А 136 старшеклассников занимаются дистанционно.

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Похожая ситуация и в других школах Липецкой области. В поселке Соколье Елецкого района не успели выполнить ремонтные работы в учебном заведении, поэтому младшие классы занимаются в здании детского сада, а старшеклассников возят в соседнюю школу, за 11 километров от дома. Проблемы с учебным заведением обнаружились и в селе Гагарино Лев-Толстовского района, где не успели отремонтировать несколько помещений после пожара.