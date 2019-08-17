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Три человека погибли в массовом ДТП в Тамбовской области

412623 03.07.2009 на месте ДТП. Виталий Аньков/РИА Новости

Днем в субботу, 17 августа, в Мичуринском районе произошла авария со смертельным исходом.

По предварительной информации, водитель автомобиля «Volkswagen» уснул за рулем. В результате он протаранил движущуюся в попутном направлении машину «Honda». После этого авто вылетело на встречную полосу, где столкнулось с «Ford», пишет ОнлайнТамбов.

От полученных травм погибли три человека, а именно виновник ДТП и двое пассажиров «Ford». Пассажир «Volkswagen» в тяжёлом состоянии доставлен в больницу. Проводится проверка.

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