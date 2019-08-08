Три человека погибли в ДТП под Оренбургом

Автокатастрофа в Оренбургской области унесла три человеческие жизни. ДТП случилось на ФАД М-5 «Урал» в Бузулукском районе региона.

Сообщается, что водитель, управлявший легковушкой марки Cherry, потерял контроль над своей машиной. После этого иномарка улетела с дороги в кювет. Там она перевернулась.

В итоге смертельные травмы получили три человека, в их числе и виновник ДТП. Все они умерли на месте происшествия. Кроме того, травмированным оказался несовершеннолетний. С различными повреждениями его доставили в больницу. По факту автокатастрофы ведется расследование, сообщает RT на русском.