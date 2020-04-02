Траты россиян на услуги ЖКХ в самоизоляции вырастут на 30%

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В период самоизоляции расходы российских семей на оплату ЖКУ вырастут примерно на треть. Такой прогноз «Известиям» дали эксперты отрасли.
По словам эксперта площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павла Склянчука, если ограничения продлятся 2–4 недели, семья из трех человек может переплатить за услуги ЖКХ — воду и свет — до 30%.

Тенденцию подтвердили другие эксперты сферы ЖКХ. При этом траты увеличатся только у тех граждан, которые платят за горячую и холодную воду, а также электроэнергию по счетчикам.

Так, люди стали чаще готовить еду дома, пить чай и кофе, посещать уборную — всё это расход воды. Более существенные траты на электроэнергию связаны с удаленной работой на компьютере и сидением перед телевизором, отметила генеральный директор Союза профессиональных управляющих недвижимостью в сфере ЖКХ Вера Москвина.

«В семье как минимум два компьютера. Все процессы — переговоры, встречи, — которые раньше происходили вживую, теперь перешли в онлайн. Думаю, даже у одинокого человека, работающего из дома, могут сильно повыситься траты на одну только электроэнергию», — считает эксперт.

Также существенно может увеличиться расход электричества в связи с приготовлением еды, если в квартире не газовая, а электроплита.

Подробнее читайте в материале «Известий»: Все свои дома: траты россиян на ЖКУ в самоизоляции вырастут на 30%

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