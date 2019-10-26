Тракторист потушил горящую легковушку в Москве

Водитель трактора потушил горящую отечественную машину в Москве. Шофер ликвидировал возгорание, воспользовавшись поливайкой, установленной на трактор. Информация об инциденте была размещена в паблике «ДТП и ЧП Москва» в соцсети ВКонтакте. Там же выложено видео с места событий.

Сообщается, что инцидент произошел в дневное время суток на парковке неподалеку от станции метро «Рижская» в центре Москвы. На стоянке по неустановленной причине загорелся легковой автомобиль Жигули. Пламя быстро «съело» машину.

Однако еще до прибытия сотрудников МЧС тушением автомобиля занялся смелый тракторист. Мужчина подогнал трактор ближе к горящей легковушке, включил на полную мощность повивальную установку и ликвидировал пламя.

Фото: скриншот из видео