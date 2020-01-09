Toyota рассказала о новом внедорожнике Land Cruiser 300

Концерн Toyota готовит к презентации новый внедорожник Land Cruiser 300. Представители японской компании сообщили, чем сможет удивить новинка.

Новый Land Cruiser будет оснащен новейшими технологическими решениями, станет более экологичным, обзаведется 3,5-литровым бензиновым мотором с отдачей в 450 л.с. также будет продаваться более мощная версия: у нее будет 3,4-литровый тубированный двигатель с мощностью в 420 сил.

Работники Toyota заявили, что новый Land Cruiser будет радовать владельцев системой полуавтономного управления. Ожидается, что новинка будет у дилеров уже в 2022 году, сообщает Фактом.ру.

Фото: Фактом.ру