«Торчала только куртка»: Ярославцы не замечали труп в канаве

Накануне в Ярославле на улице Бахвалова в канаве была сделана ужасающая находка. Об этом сообщается в группе «Жесть Ярославль» во «ВКонтакте».

Обнаружено тело мужчины, 1951 года рождения, без внешних признаков насильственной смерти. Выяснилось, что из-за упавших листьев прохожие не замечали человека. Они думали, что в канаве просто лежала куртка.

Отметим, что мужчина числился пропавшим без вести. Его искали родные. Тело направленно на судебно-медицинскую экспертизу, которая покажет причину смерти ярославца.