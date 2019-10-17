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«Торчала только куртка»: Ярославцы не замечали труп в канаве

Накануне в Ярославле на улице Бахвалова в канаве была сделана ужасающая находка. Об этом сообщается в группе «Жесть Ярославль» во «ВКонтакте».

Обнаружено тело мужчины, 1951 года рождения, без внешних признаков насильственной смерти. Выяснилось, что из-за упавших листьев прохожие не замечали человека. Они думали, что в канаве просто лежала куртка.

Отметим, что мужчина числился пропавшим без вести. Его искали родные. Тело направленно на судебно-медицинскую экспертизу, которая покажет причину смерти ярославца.

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