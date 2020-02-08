Толстый кот застрял в калитке и рассмешил пользователей Сети

Толстый кот не сумел пролезть между прутьями калитки и рассмешил пользователей Сети. «Войну» домашнего питомца с забором засняли на видео очевидцы и выложили на странице 22 Words в соцсети Facebook.

При просмотре видео можно заметить, как белый котик с рыжими пятнами целенаправленно подбегает к калитке и пытается пролезть между прутьями забора. Но он застрял из-за своего лишнего веса. С трудом освободившись из «заключения», кот ринулся оббегать злосчастный забор.

<noscript><iframe src="https://ren.tv/video/embed/658336#autoplay=1;" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen></noscript>

При этом котик не заметил, что калитка была открыта, ее лишь надо было чуть-чуть отодвинуть. Это позволило бы спокойно пройти, сообщает РЕН ТВ.

Фото и видео: РЕН ТВ