Толпа мигрантов напала на полицейских и силой отбила приятеля

Телеканалу РЕН ТВ стало известно об инциденте в Москве с участием толпы мигрантов. Опубликовано видео с места событий.

По предварительной версии, инцидент произошел 1 августа возле торгового центра в районе Теплый Стан.

Сообщается, что десятки людей, выкрикивая нецензурные слова, отбили задержанного у стражей порядка. На кадрах видно, как они открывают дверь служебного автомобиля и вытаскивают из салона своего приятеля. При этом некоторые участники потасовки толкали полицейских и пытались расправиться с другим задержанным.

Причины и обстоятельства инцидента устанавливаются.