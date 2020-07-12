Толпа чеченцев напала на мужчину, кричавшего, что он русский

Компания чеченцев избила мужчину в Москве. Драка произошла в одном из жилых доров столицы.

Конфликт начался после того, как у подъезда дома, где стоял мужчина, остановился автомобиль. Из него вышли два человека и начали избивать гражданина. Потом к нападавшим подключились остальные их приятели.

Во время драки мужчина успевает выкрикивать: «Толпой пришли на одного! Да, я русский!». Причиной нападения на русского мужчину стало то, что он не захотел признавать авторитет одного из чеченцев, сообщает Лента.ру.