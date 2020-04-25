Тодоренко назвала жертв домашнего насилия психически больными

-

Известная телеведущая Регина Тодоренко подверглась критике после своего высказывания о жертвах домашнего насилия. Об этом пишет телеканал «360».

«Надо быть психически больным человеком, который берет камеру и говорит: «Боже, мой муж меня бьет!». Почему, ты не задумывалась? А что ты сделала для того, чтобы он тебя не бил? Что ты сделала для того, чтобы он тебя ударил?», — заявила звезда шоу «Орел и решка» в интервью PeopleTalk.

Кроме того, в беседе с главным редактором журнала Glamour ведущая поделилась мнением, что женщинам, которых бьют, просто нравится быть жертвами насилия. При этом вскоре Тодоренко попыталась объясниться за свои слова. Она принесла извинения за некорректные формулировки и подчеркнула, что выступает против домашнего насилия.

«Возможно, во мне говорят мои детские страхи, возможно, я, как и сотни женщин, не готова еще рассказать о том, что когда-то со мной произошло, возможно, я не хочу выглядеть жалкой», — заявила она.