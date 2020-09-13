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Новости мираОбщество

Тимати оставил Анастасии Решетовой многомиллионное имущество

Иван Федоров
Фото из Instagram-аккаунта Анастасии Решетовой

11 сентября Тимати и Анастасия Решетова объявили о расставании. Модель родила рэперу сына Ратмира, которому в октябре исполнится год, сообщает «Комсомольская правда». 

В материале отмечается, что Анастасия Решетова осталась жить в трехэтажном таунхаусе на верхушке многоквартирного дома на Шаболовской. Квартира имеет хороший ремонт и детскую для Ратмира. 

Громкий роман с Тимати помог модели открыть и развить несколько своих бизнес-проектов. Теперь же у Решетовой есть салон красоты в центре Москвы, свой бренд одежды и интернет-магазин. Немаленький доход приносит и блог девушки. В Instagram-аккаунте в Решетовой 3,7 млн подписчиков, что позволяет ей делать рекламу на своей странице за 100 000 рублей. «Комсомольская правда» отмечает, что в одном из интервью девушка призналась, что ее ежемесячный доход может достигать 3 млн рублей. 

Тимати согласен полностью обеспечивать во всем своего сына и ее маму. В своем блоге Решетова написала, что ради сына они постараются остаться друзьями.

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