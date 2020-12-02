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Тетя едва не задушила племянницу за тарелку картошки в Ульяновске

Никита Брыкин

Суд вынес приговор в отношении 38-летней жительницы Ульяновска, которую признали виновной в угрозе убийством родственницы, пишет портал «Ульяновск Экспресс».

Инцидент случился 11 ноября прошлого года. Сообщается, что старшеклассница пришла из школы в квартиру бабушки. Девочка сидела на кухне и обедала, когда туда зашла ее тетя.

По словам потерпевшей, женщина бесцеремонно и с жадностью начала поедать картошку из ее тарелки. Племянница выразила протест. В ответ тетя набросилась на девочку и пыталась задушить. Подростку, по счастью, удалось вырваться из цепких рук родственницы.

Отметим, что злоумышленницу приговорили к 200 часам обязательных работ.

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