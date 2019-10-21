Темная тема iPhone 11 Pro Max помогает экономить расход аккумулятора

В операционную систему iOS 13 добавили новую «фишку». Речь идет о том, что темная тема помогает экономить заряд аккумулятора с экраном с экраном OLED.

Это радостное событие для тех, кто является обладателями смартфонов iPhone 11 Pro и 11 Pro Max, потому что именно на данных гаджетах стоит экран типа OLED. После появления информации об экономии батареи темной темой осуществили испытание, чтобы выяснить, действительно ли новая «фишка» работает. В ходе теста использовался iPhone 11 Pro Max.

Со светлой и темной темами решались одни и те же задачи, выполнялись одинаковые действия. В итоге было установлено, что с дневной темой «Айфон» работает около 7,5 часов, а в ночном режиме при интенсивном использовании американский флагман оставил после 7,5 часов еще 30 процентов заряда, сообщает Городэй.

Фото: Городэй