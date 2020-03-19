«Тележки апокалипсиса» появились в магазинах Москвы

Москвичи нашли в магазинах столицы тележки с готовым набором базовых продуктов и средств гигиены. В Сети телеги со стандартным наполнением нарекли «тележками апокалипсиса».

Стало известно, что в гипермаркете «Ашан» выставили тележки, в которые поместили «карантинный» набор. В него вошли туалетная бумага, гречка, макароны.

Пользователи Интернета начали шутить на тему того, чем можно дополнить «тележки апокалипсиса». Среди вариантов – топоры, лопаты, палатки, аптечки, ножи, алкоголь, сообщает Вечерняя Казань.