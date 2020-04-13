Татьяна Голикова рассказала, справится ли Россия с COVID-19 к Дню Победы

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В 2020 году исполняется 75 лет со дня Победы в Великой Отечественной войне. Всех сегодня волнует вопрос, справится ли Россия с коронавирусной инфекцией к Дню Победы.

Вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова заявила, что к 9 мая страна с эпидемией не справится и ожидать снятия ограничительных мер не стоит. Об этом она рассказала на телеканале «Россия 1».

По словам вице-премьера, эффект от самоизоляции будет виден к 30 апреля. Именно тогда будут приняты решения об их продлении или снятии.

Предварительным же критерием станет статистика заболеваемости на 14 апреля. Тогда можно будет судить, вышла ли заболеваемость на пик или продолжит увеличиваться.