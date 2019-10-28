Татуировщик забил невесту трубой от пылесоса

В Татарстане вынесли приговор татуировщику, который до смерти забил свою невесту. Мужчину приговорили к 10 годам колонии строгого режима, сообщает «Татарстан 24».



28-летний мастер тату и пострадавшая познакомились в салоне, где он работал. Женщина пришла туда, чтобы сделать две татуировки – на шее и на животе. Именно последняя и стала причиной вспышки гнева, завершившейся убийством. Женщина рассказала, что качество татуировки не нравится ни ей, ни нескольким мужчинам, а затем призналась, что изменяла жениху с ними.



Татуировщик вспылил и нанёс невесте около 90 ударов руками, а затем и металлической трубой от пылесоса. Правда, затем одумался, перевязал свою жертву и даже уложил спать. Позднее эксперты установили, что пострадавшая к тому моменту была уже мертва.



Утром, когда мужчина понял, что убил женщину, он испугался и сбежал. Успел доехать до Уфы, но затем вернулся и пошёл в полицию. Роковая ссора произошла за несколько недель до свадьбы.

