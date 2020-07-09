Тарзан показал пикантное фото с женой

Знаменитый стриптизер и шоумен Сергей Глушко, который более известен как Тарзан, поразил фанатов своими поэтическими способностями, а также пикантным фото с женой. Кадр Сергей опубликовал в Инстаграме.

На фото позировали двое – сам автор публикации и его супруга – популярная певица Наташа Королева.

«Как-то летом, на рассвете, заглянул в соседний сад, там смуглянка, киевлянка, оголила свой фасад…» – подписал пост Тарзан.

Но на фото больше откровенности от самого Глушко. Он явно продемонстрировал свой шикарный торс и огромные мышцы. В это же время Наташа Королева была в красивом платье, сообщает Пятый канал.