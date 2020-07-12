Танцевавшую тверк у мечети оштрафовали за нарушение самоизоляции

Девушке, которая станцевала такое около мечети, выписали штраф за нарушение правил самоизоляции. Жительница Татарстана возмутила местных жителей откровенностью исполненного танца. Теперь по данному факту ведёт проверку казанская прокуратура.

Как сообщает РЕН ТВ, за танец рядом с мечетью Кул-Шариф в Казани девушкам стали посылать угрозы расправы.

«Пишут мужчины-мусульмане, мол, если я тебя увижу, челюсть вынесу», — рассказала одна из героинь видео.