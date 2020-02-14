Таксисты начали клеить на авто надписи #везименямразь после инцидента с фитнес-тренером

Цитата «Вези меня, мразь», автором которой стала фитнес-тренер Яна Данькова, стала очень популярной. Теперь она разлетается по пабликам в соцсетях вместе с мемами, а также стала очень востребованной среди таксистов.

Они стали расклеивать эту надпись хэштегом на свои машины. Наклейки призваны напомнить пассажирам, что водители такси тоже являются людьми, и об этом не стоит забывать.

Напомним, что фитнес-тренер раскричалась на таксиста в Москве, а также избила его. Резонансный случай быстро стал темой для обсуждения у многих, сообщает РЕН ТВ.