Таксист опоил пассажира и ограбил на 810 тысяч рублей

Возбуждено уголовное дело в отношении жителя Москвы, который подозревается в ограблении мужчины. Об этом пишет телеканал РЕН ТВ.

Инцидент произошел 2 августа в районе улицы Кузнецкий мост. По предварительной версии, 46-летний житель Ульяновска попросил у таксиста воды. Водитель дал ему бутылку, но отпив из нее, мужчина перестал понимать происходящее.

Сообщается, что мужчина пришел в себя на лавочке в Кузьминском лесопарке. Потерпевший понял, что у него украли часы Rolex за 600 тысяч рублей, золотую цепочку за 175 тысяч рублей, а также кошелек с несколькими купюрами и банковскими картами. Впоследствии с карт также были списаны деньги.

Реклама

Сумма ущерба составила более чем в 810 тысяч рублей. По предварительной версии, таксист опоил пассажира клофелином.