Таксист избил пассажиров из-за просьбы изменить маршрут

В Челябинске возбуждено уголовное дело в отношении таксиста, который обвиняется в умышленном причинении вреда здоровью. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Челябинского управления МВД.

По словам потерпевшей, она ехала в такси с беременной подругой, ее мужем и еще двумя девушками. Они попросили водителя довезти их по еще одному адресу, однако он отказал им в грубой форме и выгнал из машины.

После этого таксист стал оскорблять беременную женщину, за которую вступился муж. В результате произошла драка. Подробности уточняются.