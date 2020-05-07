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Сын пять дней пролежал с трупом матери в Москве

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Преподаватель МГУ на мехмате и его мать трагически закончили жизнь в своей квартире на Кутузовском проспекте в Москве. Об этом стало известно газете «Московский Комсомолец».

Последний раз жители дома видели мужчину 4 апреля. При этом семья перестала выходить на связь. Тогда консьерж пришла в их квартиру и услышала, что из нее доносятся стоны. Ей показалось, что из помещения шел трупный запах.

В итоге 5 мая в доме обнаружили мертвую 89-летнюю хозяйку и ее истощенного 63-летнего сына. Сообщается, что сначала умерла пенсионерка. После этого ее сын пять дней не выпускал тело из объятий. Мужчина не ел, не пил и умер сразу после госпитализации.

По мнению специалистов, смерть матери подействовала на психику мужчины, что он перестал адекватно воспринимать действительность.

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