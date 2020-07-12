Сын экс-министра спорта сбил насмерть велосипедиста

Сын экс-министра спорта Иванюженкова сбил насмерть человека. ЧП произошло в городском округе Подольск.

22-летний молодой человек ехал на БМВ Х6. Он не сумел предотвратить столкновение с велосипедистом и сбил его.

Как сообщает РЕН ТВ, велосипедист попытался «проскочить» перед кроссоверов. Но манёвр не удался. Молодой автомобилист остановиться не успел.

Как сообщают очевидцы, удар был страшным. В результате наезда велосипедист скончался. На асфальте осталась лужа крови после ДТП.

Уточняется, что в момент ДТП сын экс-министра спорта был трезвым. Ведётся проверка.