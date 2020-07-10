Сын депутата искалечил мачете двух человек в Тюмени

Возбуждено уголовное дело в отношении 24-летнего сына двукратной чемпионки мира по бодибилдингу и депутата местной городской думы Натальи Проскуряковой об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести. Об этом пишет газета «МК».

Инцидент произошел 6 июня в Тюмени. Сообщается, что парень пришел домой к своей бывшей девушке и застал у нее в гостях однокурсника. Злоумышленник набросился на молодого человека с мачете, хотя студенты-архитекторы выполняли проектную работу. Юноша получил тяжелые ранения головы и левой руки.

Отмечается, что за раненого студента вступились двое соседей. Один из них был тяжело ранен. Угомонить парня смогли прибывшие на место преступления полицейские.

По предварительным данным, после ударов мачете пострадавший студент получил третью группу инвалидности. Мать нападавшего, депутат Наталья Проскурякова заявила, что не будет вмешиваться в ситуацию, поскольку ее сын должен сам ответить за содеянное.