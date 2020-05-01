Священник убил приятеля и спрятал тело в лесу

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28 апреля на Волыни обнаружили труп 53-летнего мужчины. Тело лежало в лесу.

Как сообщает РЕН ТВ, основным подозреваемым в убийстве мужчины является настоятель Свято-Анновского храма УПЦ. Полицейские полагают, что он задушил своего приятеля во время ссоры.

Предполагается, что конфликт между мужчинами произошел на дне рождения священнослужителя. Теперь он находится под арестом. По факту ЧП возбуждено уголовное дело. Ведется расследование.

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