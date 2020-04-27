Священник проклял закрывающих храмы

Настоятель Среднеуральского женского монастыря схиигумен Сергий проклял тех, кто призывает закрывать храмы из-за нашествия COVID-19. Он записал специальное обращение. По словам священнослужителя, жителей РФ хотят посадить в «электронный лагерь сатаны», а также «беззаконно сажают на самоизоляцию».
– Кто посягает на закрытие храмов, да будет проклят он и весь его род! – заявил Сергий.
Священник призвал россиян «выходить на улицу, не боясь полиции и Росгвардии». Он посоветовал сажать картошку, пока не пришел голод, сообщает Вечерня Казань.
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