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Свидетельница гибели Цоя раскрыла детали трагедии

7info

15 августа исполнилось ровно 30 лет со дня гибели певца и музыканта Виктора Цоя. В этот день телеканал НТВ показал сюжет, в котором рассказывается о событиях предшествовавших гибели Цоя.

Певец погиб, врезавшись на «Москвиче» в автобус. Водитель автобуса Янис Фибикс помнит, что в тот злополучный день сама судьба его как будто гнала, точнее придерживала для роковой встречи. Он задержался выходя из дома, автобус долго не хотел заводиться, затем водитель потратил много времени на поиск цветов. В итоге оказался в ненужное время в ненужном месте.

Местная жительница по имени Парсла, рассказала, что авария произошла на её глазах. Она видела, как автомобиль на большой скорости врезался в автобус. Она же вызвала скорую помощь. Женщина сообщила, что местные следователи рассказывают, что в крови у Цоя был алкоголь. Именно поэтому он и выехал на встречку в не самом сложном повороте. 

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В официальных материалах дела этой информации уже не было. Следователь Эрика Ашмане в 1991 году сообщила, что Цой, скорее всего, уснул за рулём. Сейчас она с журналистами общаться не хочет. 

Лидер группы «Кино» погиб в автокатастрофе под Ригой 15 августа 1990 года. Ему было 28 лет. По официальным данным, автомобиль «Москвич», за рулём которого ехал музыкант, врезался на встречной полосе в автобус «Икарус». 

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