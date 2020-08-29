Светлана Лобода показала роскошную фигуру в белом бикини

Популярная певица Светлана Лобода показала своим поклонникам роскошную фигуру в белом бикини. Она сфотографировалась на фоне шикарного отеля.

Светлана отметила, что к концу лета она постаралась подойти в идеальной форме. Она заявила, что занимается спортом не одна: вместе с ней к занятиям приобщились мама и дочь. Лобода поинтересовалась у подписчиков, насколько у неё получилось привести свою фигуру в порядок?

Ответы восхищённых фанатов не заставили себя долго ждать. Влюблённые в длинные ноги Светланы, ее подтянутые ягодицы и плоский живот поклонники стали тут же писать хвалебные слова в адрес своего кумира.