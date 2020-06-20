Судимый актер заявил, что Ефремов не выйдет живым из тюрьмы

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Артист Владимир Долинский выступил с обращением к семье погибшего в ДТП Сергея Захарова с просьбой «не убивать» актера Михаила Ефремова. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 1».

Долинский отметил, что сидел в тюрьме и знает, что это такое. Он считает, что Ефремов «со своей нервной системой, почками, печенью» не перенесет заключение.

«Хватит одной смерти, не убивайте Мишку! Он просто не выйдет из тюрьмы», — заявил он.

По мнению актера, что если родственники Захарова будут «добивать» Ефремова, то и на их руках «будет кровь».

«Пусть будет по закону, не теребите эту больную рану! Он и так уже получеловек!» — подчеркнул Долинский.

Долинский добавил, что адвокатам будет сложно защищать Ефремова. Он выразил родственникам покойного соболезнования.