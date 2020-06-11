Судимый актер предсказал судьбу Ефремова в тюрьме

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Заслуженный артист России, ранее судимый актер Владимир Долинский рассказал в беседе с газетой «Московский Комсомолец» о судьбе устроившего смертельное ДТП в Москве Михаила Ефремова.

В результате аварии погиб водитель-курьер Сергей Захаров. У него остались жена, дети и пожилая мама. Ефремова отправили под домашний арест до 9 августа.

По мнению Долинского, Ефремов давно ломал себе жизнь, и, если бы не авария, произошла бы другая трагедия.

«Упал бы с моста, сам разбился бы. Это его рок», – считает Долинский.

Долинский считает, что, если Ефремов все же получит реальное наказание и попадет в тюрьму, то там есть жизнь, тяжелая, но она существует. Он признался, что ему жаль артиста.

«Не дай Бог тюрьма! Может быть, что-то изменится и ему поменяют реальный срок на исправительные работы. Но, вероятнее всего, сядет», – заявил актер.

Долинский говорит, как ужасно жить в тюрьме «от письма до письма».

«Но и там люди привыкают, всегда можно что-то сделать, себя поддержать», – заключил собеседник.