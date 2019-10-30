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Судебные приставы рассказали о проблеме идентификации должников

В Федеральной службе судебных приставов рассказали, что для ареста счетов и списания с них средств её сотрудники отправляют в банк лишь ФИО и дату рождения должника. Это может привести к тому, что расплачиваться по чужим долгам будет тёзка недобросовестного заемщика.

Как пишет газета «Известия», в настоящее время в стране не действует закон, который защищает «двойников» от ошибок судебных приставов. В ФССП планировали создать реестр полных тёзок, однако он так и не заработал.

В Министерстве юстиции РФ отметили, что в закон «Об исполнительном производстве» уже внесены поправки, которые обяжут судебных приставов сообщать более подробную информацию о должнике для его точной идентификации. Однако они вступят в силу лишь 30 марта 2020 года.

В настоящее время в ФССП советуют гражданам проверять сведения о наличии либо отсутствии задолженности в «Банке данных исполнительных производств».

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий».

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