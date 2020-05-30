Суд заочно арестовал экс-главу Нижнего Новгорода

Бывшую главу Нижнего Новгорода Елизавету Солонченко заочно арестовали на два месяца по обвинению в получении взятки. Об этом пишет РИА Новости.
Сообщается, что с 2013 по 2018 год чиновник получила от местных компаний шесть денежных вознаграждений на общую сумму порядка 79,5 миллиона рублей.
Сейчас Солонченко проживает в Англии, поэтому 28 мая 2020 года она была объявлена в международный розыск. Она занимала пост главы Нижнего Новгорода с 21 июня 2017 года по 20 декабря 2017 года.
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