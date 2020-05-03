Суд отказался арестовывать мужчину, избившего полицейского в Москве

Перовский суд принял решение не арестовывать москвича, который напал на патрулирующего сотрудника полиции при проверке документов. Об этом пишет РИА Новости.
Отмечается, что ходатайство следствия об избрании Матмусаеву меры пресечения в виде заключения под стражу отклонено. Иная мера пресечения не была избрана судом.
Инцидент произошел 30 апреля на улице Вешняковской. Полицейский попросил мужчину 1979 года рождения предъявить документа. Однако это не понравилось прохожему, который стал вести себя агрессивно.
Сообщается, что он выражался нецензурной бранью, а также нанес удар рукой по лицу лейтенанту полиции. Возбуждено уголовное дело по статье «Применение неопасного для здоровья насилия в отношении представителя власти».
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