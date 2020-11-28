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Суд оправдал мужчину по громкому делу о совращении трехлетней девочки

Никита Брыкин

В Липецке полностью оправдан и отпущен на свободу мужчина, в отношении которого больше года вели расследование о совращении трехлетней девочки, передает телеканал РЕН ТВ.

По версии следователей, он совратил свою трехлетнюю племянницу. Утром бабушка позвонила в полицию, отдала улики, началось расследование. Мужчину практически сразу задержали, он во всем сознался. Расследование длилось почти два года, и за это время он успел поменять свою позицию, от показаний отказался.

Государственный обвинитель по этому делу еще перед началом процесса говорил о том, что удалось собрать массу неопровержимых доказательств, показаний свидетелей, даже получить признание самого подозреваемого. Поэтому оправдательный приговор суда очень удивил всех, кто следил за этим громким делом.

Кроме этого, были проведены экспертиза и обследование самой девочки, на теле были характерные повреждения. Но в итоге дело развалилось. Молодой человек вышел на свободу, вернулся в семью, к той самой девочке. Травмы ребенок якобы нанес себе сам. Бабушка и отец в шоке от приговора. Решение суда будут обжаловать.

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