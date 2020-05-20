Студентки обокрали приютившего их пенсионера в Татарстане

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео с места преступления в Татарстане, где студентки обокрали пенсионера.
Сообщается, что пожилой мужчина по своей доброте пустил их в квартиру и даже угостил чаем. Они попросились в уборную, поэтому дедушка ничего не заподозрил. В это время злоумышленницы обчищали его квартиру.
Воровки оказались настолько наглыми, что незаметно вытащили деньги прямо из кармана брюк жертвы. Отметим, что их уже задержали.
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