Студент исполосовал ножом мать и отрезал ей пальцы в Подмосковье

Пятому каналу стали известны подробности жестокого убийства, которое произошло днем 8 марта в квартире одного из домов по улице Красный Октябрь в городе Дедовск.

Правоохранители выяснили, что 24-летний студент московского вуза поссорился с 48-летней матерью. Во время словесной перепалки парень внезапно напал на женщину с ножом и нанес ей около сотни ножевых ранений, а потом отрезал пальцы.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». По одной из версий, молодой человек находился в состоянии наркотического опьянения.