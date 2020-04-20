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Стритрейсеры завели хоровод вокруг машины ДПС под Уссурийском

Алексей Агеев

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Фото и видео — РЕН ТВ

Сотрудники ДПС попытались задержать стритрейсеров неподалеку от Уссурийска. Операция завершилась фиаско.

Нелегальные гонщики и зрители мероприятия не пожелали добровольно сдаваться стражам порядка. Наоборот они начали водить хоровод вокруг патрульной иномарки. Инспекторы ГИБДД пытались включить сирену и проблесковые маячки, чтобы подействовать на нарушителей. Однако это было бесполезно, сообщает РЕН ТВ.

Известно, что «танцы» вокруг полицейского Ford длились несколько минут. Затем на место инцидента были вызваны допнаряды. Теперь по факту случившегося началась проверка. Стражи порядка отметили, что нарушителям самоизоляции, коими являются и стритрейсеры, и зрители, грозят штрафные санкции.

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