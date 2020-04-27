Стритрейсер протаранил толпу на гонках в Омске

25 апреля стритрейсер протаранил толпу людей в Омске. ЧП случилось во время уличных гонок на территории Советского округа.
По данным ГИБДД, 22-летний водитель, управляя автомашиной марки Mercedes, снес двух девушек. В момент ДТП он двигался задним ходом. Согласно предварительной версии, перед началом заезда автолюбитель спутал передачи.
Совершивший наезд гонщик сам отвез потерпевших в травмпункт. Одна из потерпевших заявила полицейским, что ее сбила машина без водителя. Против 22-летнего стритрейсера завели административные дела за оставление места ДТП, непредставление преимущества пешеходам, а также нарушение режима самоизоляции, сообщают Сибновости Омск.
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