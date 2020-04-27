Понедельник, 27 апреля, 2020
5 C
Рязань
type here...
Поиск по сайту

Стритрейсер протаранил толпу на гонках в Омске

Алексей Агеев

Трупы двух школьников нашли в подъезде московской многоэтажки

Новости мира
В одном из домов на Ленинском проспекте в Москве были найдены тела двоих подростков. Об этом стало известно «Московскому Комсомольцу».
Узнать больше

В России предложили ужесточить наказание за нарушение авторских прав

Новости мира
Штрафы для нарушителей авторских прав в интернете могут значительно вырасти. Об этом в воскресенье, 26 апреля, сообщили «Известиям» в Министерстве культуры России.
Узнать больше

112 лет назад случилось наводнение в Москве

В этот день
В российской столице наводнения случались многократно. На протяжении веков паводковые воды затопляли низменные местности возле Москвы-реки и её притоков.
Узнать больше
-
Фото и видео — Аварийный Омск

25 апреля стритрейсер протаранил толпу людей в Омске. ЧП случилось во время уличных гонок на территории Советского округа.

По данным ГИБДД, 22-летний водитель, управляя автомашиной марки Mercedes, снес двух девушек. В момент ДТП он двигался задним ходом. Согласно предварительной версии, перед началом заезда автолюбитель спутал передачи.

Совершивший наезд гонщик сам отвез потерпевших в травмпункт. Одна из потерпевших заявила полицейским, что ее сбила машина без водителя. Против 22-летнего стритрейсера завели административные дела за оставление места ДТП, непредставление преимущества пешеходам, а также нарушение режима самоизоляции, сообщают Сибновости Омск.

Ранее мы писали, что таксист вылетел из салона авто после ДТП с джипом

Читайте также: Повар избил посетителя бистро в Петербурге

‡агрузка...

Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Как в Рязани получить QR-код для физических лиц. Порядок действий

Новости Рязани
С сегодняшнего дня – с 27 апреля – в Рязанской области стало возможным получение QR-кодов для физических лиц. Специальный раздел появился на...
Узнать больше

Ансамбль рязанского духовенства даст три концерта в режиме онлайн

Культура
Ансамбль духовенства Рязанской епархии к главным православным праздникам готовит концерты. Не будет нарушена традиция и в этом году, несмотря на режим самоизоляции.
Узнать больше

За лающих по ночам собак будут наказывать их хозяев

Новости мира
Владельцев собак, лающих по ночам, могут оштрафовать за нарушение режима тишина. Минюст России предложил ввести наказание для тех, кто с 23.00 до...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Как в Рязани получить QR-код для физических лиц. Порядок действий

Новости Рязани
С сегодняшнего дня – с 27 апреля – в Рязанской области стало возможным получение QR-кодов для физических лиц. Специальный раздел появился на...
Узнать больше

В Рязанской области женщина убила и расчленила знакомую

Новости Рязани
По данным следствия, утром в субботу, 25 апреля, на одной из улиц в Скопине был обнаружен фрагмент тела человека.
Узнать больше

В Рязанской области выявлено ещё 63 случая заражения коронавирусом

Коронавирус ТОП
Число заражённых коронавирусом в Рязанской области увеличилось до 602. За сутки заболели ещё 63 человека. Об этом сообщила оперативная группа правительства региона. 
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Слава земли Рязанской. Учёные и изобретатели

Акценты
Рязань – родина многих известных учёных и изобретателей. Они не только совершили открытия в самых разных областях науки, но и нашли практическое...
Узнать больше

Как читать новости, чтобы они не раздражали

Акценты
"СМИ нагнетают", "СМИ раздувают", "СМИ сеют панику", "Да разогнать все эти СМИ, достали уже"… Сегодня каждый второй считает своим долгом посвятить никчемности...
Узнать больше

Слава земли Рязанской. Герои Советского Союза

Акценты
От героев былых времён не осталось порой имён… И чем дальше от нас та страшная война и та Великая Победа, тем меньше...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+