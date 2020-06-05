Страховые компании готовят льготы по ОСАГО и каско за период самоизоляции

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Вернуть часть стоимости полиса ОСАГО за период самоизоляции невозможно, поскольку это не предусмотрено законодательством, рассказали «Известиям» в Банке России и Российском союзе автостраховщиков.

Кроме того, для этого было бы необходимо заключить с каждым клиентом дополнительное соглашение об изменении степени риска, что повлечет за собой значительные операционные расходы, объяснили в страховом доме ВСК.

Единственное, на что могут рассчитывать автолюбители, — это на скидку при пролонгации полиса ОСАГО. По оценкам опрошенных «Известиями» аналитиков, она может составить 5-15%, а при идеальном, но маловероятном сценарии — все 20%.

С каско свободы у страховщиков больше. «Альфа-страхование» рассматривает вопрос возможности возврата части премии по каско, сообщили в пресс-службе. Страховая платформа Mafin с конца апреля до конца мая дарила всем клиентам по каско два месяца — полис оформлялся на 14 месяцев, рассказала заместитель гендиректора Елена Перфильева.

«Ингосстрах» до 15 июня компенсирует часть стоимости каско баллами лояльности, которые впоследствии можно использовать при приобретении нового полиса, отметил руководитель дирекции розничного бизнеса компании Виталий Княгиничев.

Страховая компания в полной мере продолжает нести ответственность за автомобили даже во время их стоянки, когда увеличивается вероятность наступления таких рисков, как взлом, повреждение, хищение, падение предметов (особенно во время ураганов), отметил заместитель гендиректора РЕСО-Гарантия Игорь Иванов.

Подробнее — в эксклюзивном материале «Известий»: В пересчёте на COVID: после самоизоляции ОСАГО может подешеветь на 15%

