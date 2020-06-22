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Страховой полис можно будет получить через постамат

7info 2
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Страховые компании ищут новые способы передачи клиентам полисов. Так, в ближайшее время в России запустится пилотный проект по их доставке через постаматы.

Пока сервис внедряет «АльфаСтрахование», однако такую возможность рассматривают еще две организации, рассказали «Известиям» их представители.

Компаниям неудобно работать с бумажными оригиналами документов, но уйти от них пока не позволяет закон: для некоторых видов страхования они обязательны. Однако через несколько лет доля электронных договоров на рынке может дойти до 90%, прогнозируют участники рынка.

«АльфаСтрахование» в ближайшее время запустит пилотный проект по доставке в постаматы полиса международного автогражданского страхования — «Зеленой карты», сообщила заместитель гендиректора компании Татьяна Пучкова. Получить документ можно будет в универсамах «Пятерочка» и супермаркетах «Перекресток». Эксперимент начнется в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, так как именно там эту карту покупают чаще всего.

Полностью читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Бесконтактное страхование: полис можно будет получить в постамате

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